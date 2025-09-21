Футболист, которого окрестили 'Новым Шевченко', забил первый гол за 5 лет и его сразу на носилках забрала скорая. Видео

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, забил первый гол за "Эпицентр", где он с августа выступает в аренде. 25-летний одессит отметился в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Кривбасса".

Видео дня

На 11-й минуте при счете 1:1 Владислав на гране фола успешно сыграл в воздухе, отправив головой мяч в сетку.

Приземляясь после удара Супряга неудачно упал на руку и был вынужден покинуть поле на носилках. Сразу с площадки футболиста забрала скорая помощь.

Последний раз Владислав забивал за киевлян в официальном матче 23 сентября 2020 года в квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!