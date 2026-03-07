Футболист, которого окрестили 'Новым Шевченко', забил первый гол за полгода, став главным героем матча. Видео

Нападающий "Эпицентра" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, стал ключевой фигурой поединка 19-го тура УПЛ против "Колоса". Форвард поучаствовал в первом голе команды, а затем оформил дубль, что помогло хозяевам разгромить соперника со счетом 4:0.

Матч прошел на поле "Эпицентра", который принимал гостей под Киевом. Счет был открыт на 33-й минуте: после подачи углового Супряга в штрафной площадке сбросил мяч на Себерио, и испанский легионер отправил его в ворота.

Перед перерывом нападающий отличился сам. На 45-й минуте Сифуэнтес пробил по воротам, голкипер "Колоса" Пахолюк отбил мяч, после чего Супряга первым оказался на добивании и отправил его в сетку.

Во втором тайме форвард оформил дубль. На 56-й минуте он оторвался от защитников, обыграл Козика, вышел один на один с Пахолюком и переиграл вратаря.

Этот гол стал для Супряги первым в профессиональном футболе с 21 сентября. Тогда в матче против "Кривбасса" (4:5) он забил второй мяч своей команды, получив при этом травму. До этого Владислав забивал за "Динамо" в официальном матче 23 сентября 2020 года в квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Благодаря этой победе "Эпицентр" увеличил отрыв от 15-й "Александрии", которая в текущем туре уступила "Шахтеру", до шести очков. До 12-й позиции, которая считается полностью безопасной, команде осталось два балла.

"Колос" после поражения сохраняет седьмое место с 28 очками. От четвертой позиции, на которой идет "Динамо" с матчем в запасе, клуб отстает на четыре очка и опережает 12-ю строчку на 11 баллов.

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

