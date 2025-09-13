Футболист в историческом матче УПЛ привез пенальти в свои ворота и не забил пенальти в чужие на последней секунде. Видео

"Эпицентр" одержал первую победу в истории украинской Премьер-лиги, обыграв во Львове "Рух" со счетом 1:0. Главным антигероем матча стал 20-летний вингер хозяев Бекназ Алмазбеков, который сначала привез пенальти в свои ворота, а затем не реализовал 100% шанс спасти команду.

Видео дня

Ключевой момент случился на 69-й минуте, когда после просмотра VAR арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Алмазбекова в штрафной "Руха". Хоакин Сифуентес уверенно реализовал 11-метровый и вывел гостей вперед.

В компенсированное время "Рух" получил шанс сравнять счет после очередного эпизода с рукой в штрафной "Эпицентра". Исполнять наказание на последних секундах взяла Алмазбеков, но сделал это крайне неудачно. Его удар прошел мимо ворот.

Для Алмазбекова это был пятый матч в составе львовян без результативных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" неожиданно не смогло добыть выездную победу над "Оболонью" в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги. Юбилейный 1000-й матч для столичного клуба в истории чемпионатов Украины завершился вничью 2:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!