'Динамо' на последних секундах сенсационно упустило победу в 1000-м матче в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" неожиданно не смогло добыть выездную победу над "Оболонью" в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги. Юбилейный 1000-й матч для столичного клуба в истории чемпионатов Украины завершился вничью 2:2.

Видео дня

Перед этой игрой букмекеры прогнозировали однозначную победу для фаворита.

Счёт открыл Караваев на 25-й минуте — после передачи Буяльского защитник киевлян с острого угла поразил "девятку".

"Оболонь" сумела ответить: Нестеренко на 40-й минуте завершил быструю комбинацию точным ударом и сравнял счёт.

Но еще до перерыва Михавко головой замкнул подачу Буяльского и вернул преимущество "Динамо".

Во второй половине "пивовары" активно прессинговали и несколько раз заставили Нещерета вступить в игру, но до 91-й минуты гости надёжно отработали в обороне.

Развязка наступила на последних секундах, когда Устименко спиной ударом головой спас для своей команды сенсационный результат.

Таким образом, "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне, но продолжает идти на первом месте в турнирной таблицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!