Футболист сборной Украины устроил подставу английскому клубу

Главный тренер английского футбольного клуба "Борнмут" Андони Ираола прокомментировал трехматчевую дисквалификацию центрального защитника своей команды Ильи Забарного. 22-летний футболист сборной Украины был удален с поля в матче против "Вулвергемптона".

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Ираола признал, что потеря Забарного – серьезная проблема, так как тот был важным и надежным игроком в команде. Однако он отметил, что подобные ситуации бывают у всех, и теперь другие футболисты должны показать, что способны его заменить.

"Это сложно, потому что мы всегда на него рассчитывали. Он очень надежный, крепкий и ключевой игрок для нас. Но такие вещи случаются со всеми командами в течение сезона, так что нам придется показать, что у нас есть и другие футболисты, способные выполнить его работу. Однако Заба, безусловно, очень важен для нас", – цитирует Ираолу BBC.

Отметим, что Забарный является незаменимым игроком для своей команды. В нынешнем сезоне он провел на поле 28 матчей во всех турнирах, пропустив лишь поединок против "Вест Хэма" в Кубке лиги.

Илья перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе позапрошлого года, подписав пятилетний контракт. С того времени провел 74 матча во всех турнирах, забив один гол. Эта красная карточка стала первой в карьере Забарного в Англии.

2 ноября прошлого года стадион в Англии устроил чествование Забарному за сенсацию в историческом матче. Наш соотечественник провел на поле все 90 минут и после финального свистка удостоился заслуженной реакции от болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года Илья Забарный отказался от перехода в "Пари Сен-Жермен", чем вызвал бурную реакцию у французских болельщиков. Стало известно, что причиной такого решения стало присутствие в составе парижской команды вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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