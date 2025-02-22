Футболиста сборной Украины выгнали с матча в чемпионате Англии. Видео

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил прямую красную карточку в 26-м туре английской Премьер-лиги. 22-летний футболист сборной Украины был удален с поля в матче против "Вулвергемптона".

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На 30-й минуте наш соотечественник прыгнул в ноги Раян Айт Нури. Алжирский защитник упал, корчась от боли, а главный рефери Майкл Солсбери показал сразу "горчичник".

Спустя несколько минут после подсказки помощников, арбитр ушел смотреть VAR, после чего изменил свое решение.

Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе позапрошлого года, подписав пятилетний контракт.

С того времени провел 74 матча во всех турнирах, забив один гол. Эта красная карточка стала первой в карьере Ильи в Англии.

2 ноября прошлого года стадион в Англии устроил чествование Забарному за сенсацию в историческом матче. Наш соотечественник провел на поле все 90 минут и после финального свистка удостоился заслуженной реакции от болельщиков.

В начале этого года Забарный отказаться от перехода из английского "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен", чем вызвав бурную реакцию у французских болельщиков. Стало известно, что причиной такого решения стало присутствие в составе парижской команды вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что на Забарного всерьез нацелился мадридский "Реал", который готов выложить более 50 миллионов евро за нашего соотечественника.

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