Временное отстранение: футболиста сборной Украины жестко наказали в Англии

Лидер сборной Украины Илья Забарный получил дисквалификацию на три ближайшие матчи "Борнмута" в национальных соревнованиях. 22-летнего центрального защитника отстранили от футбола после того, как на минувших выгодных в игре с "Вулверхэмптоном" он получил прямую красную карточку.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист издания Bournemouth Daily Echo Алекс Смит. По его словам, апелляция, которую "черешни" подали на удаление Забарного была отклонена дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации.

Так как санкции в отношении игроков в Англии являются сквозными, Илья пропустит два матча Премьер-лиги с "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" (оба – выездные) и поединок против все того же "Вулверхэмптона" в Кубке страны. Украинец сможет вернуться на поле во встрече с "Брентфордом" 15 марта.

Отметим, что Забарный является незаменимым игроком для своей команды. В нынешнем сезоне он провел на поле 28 матчей во всех турнирах, пропустив лишь поединок против "Вест Хэма" в Кубке лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года Илья Забарный отказался от перехода в "Пари Сен-Жермен", чем вызвал бурную реакцию у французских болельщиков. Стало известно, что причиной такого решения стало присутствие в составе парижской команды вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!