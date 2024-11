Стадион в Англии устроил чествование футболиста сборной Украины за сенсацию в историческом матче. Видео

"Борнмут", за который выступает украинец Илья Забарный, в 10-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге сенсационно победил "Манчестер Сити" 2:1. Наш соотечественник провел на поле все 90 минут и после финального свистка удостоился заслуженной реакции от болельщиков.

Видео дня

Фанаты в честь футболиста сборной Украины исполнили переделанный хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody".. Жена Ильи Ангелина, которая тоже присутствовала на трибунах, выложила видео, где слышно, как англичане поют:

"Ohh I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me"

"О, я хочу танцевать с Забарным

Я хочу почувствовать тепло с Забарным

Да, я хочу танцевать с Забарным

С Забарным, который меня любит", – поется в песне.

Для "Борнмута" это стало первой в истории победой над "Манчестер Сити". До этого "Сити" не проигрывал "Борнмуту" в 17 матчах.

В матче Забарный совершил 42 касания мяча, выиграл 1 дуэль из 4 (25%), сделал 2 потери, отдал 30 передач, из которых оказалось 28 точных (93%), совершил 2 отбора, 9 выбиваний и 1 перехват.

Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 57 поединок, забив один гол. В пассиве у Ильи пять желтых карточек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!