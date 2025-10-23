Футболист сборной Украины назвал поляков 'быдлом' после случившегося в Кракове. Видео

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн резко высказался о выкриках болельщиков "Легии" "Шахтер, курва!" на матче Лиги конференций в Кракове. По его словам, на трибунах они устроили агрессивную и неприемлемую манеру поведения, которую футболист охарактеризовал одним словом: "быдло".

Фесюн отметил, что в первые минуты игры не замечал присутствие польских фанатов, но вскоре услышал их высказывания, которые вызвали у него раздражение. Игрок подчеркнул, что подобное поведение не имеет отношения к футболу и является проявлением грубости и невоспитанности.

"Я где-то минуте на сороковой только вообще увидел, что они присутствуют на трибунах. Я там что-то слышал, какие-то несколько фраз, ну такое... Быдло, если честно", – отметил украинец в эфире телеканала MEGOGO.

Напомним, что донецкий "Шахтер" проиграл "Легии" во 2-м туре Лиги конференций. Поединок на городском стадионе Кракова завершился со счетом 1:2. Фесюн дебютировал в составе "горняков" в еврокубках, пропустив два невероятных удара в девятку.

Фанаты "Легии" прибыли на городской стадион Кракова за несколько часов до начала игры , намереваясь развесить баннер с надписью "Pamiątamy Wołyń" ("Помним Волынь"), посвящённый трагическим событиям 1943 года. Сперва полиция не позволила им пройти с этим флагом на стадион.

Несмотря на запрет, фанаты "Легии" всё же нашли способ реализовать свою гнусную провокацию. Во время матча они все таки развернули плакат "Wołyń Pamiętamy" на трибуне "Żyleta", а также скандировали лозунги, напоминающие о "Волынской резне".

