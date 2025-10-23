Голкиперу сборной Украины забили два невероятных гола в девятку в матче 'Шахтер' – 'Легия'. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл "Легии" во 2-м туре Лиги конференций. Поединок на городском стадионе Кракова завершился со счетом 1:2.

Матч начался с высокой интенсивности, обе команды стремились контролировать середину поля и создавать опасные моменты у ворот соперника. "Легия" сразу показала активный прессинг, а "Шахтер" отвечал быстрыми переходами из обороны в атаку.

На 16-й минуте поляки вышли вперед. Артем Бондаренко отдал пас на Исаки, тот в окружении трех соперников потерял мяч, его подхватил Аугустыняк, пробежал несколько метров в свободной зоне перед штрафной и решился на удар. Он получился таким мощным и точным, что круглый снаряд влетел в сетку, не оставив никаких шансов 23-летнему вратарю сборной Украины U-23 Кирилу Фесюну.

"Шахтер" продолжал атаковать, создавая несколько опасных моментов: дальние удары, комбинации на флангах и стандартные положения. Особенно активны были Эгиналдо и и Лука Мейреллиш, однако защита "Легии" и голкипер Кацпер Тобиаш действовали уверенно, блокируя удары и выбивая мячи после угловых.

Во втором тайме игра стала более открытой. Донецкая команда стала чаще комбинировать через центр поля и активно использовать фланги, что принесло результат на 61-й минуте. Юхим Конопля отдал разрезную передачу, где невысокий Мейреллиш выиграл борьбу с защитником и точно пробил в ворота "Легии", сравняв счет — 1:1.

Обе команды провели ряд замен, чтобы освежить игру: "Легия" ввела Петара Стояновича и Антонио Чолака, "Шахтер" усилил атакующие линии выходом Глушенко и Назарины.

На 4-й добавленной минуте украинская команда создала себе сама проблемы после вброса аута, Назарина нарушил правила, судья назначил штрафной, который безупречно реализовал Аугустиняк.

В 3-м туре подопечные Арды Турана сразятся 6 ноября с исландским "Брейдабликом".

Напомним, в стартовом матче Лиги конференций донецкий "Шахтер" в зрелищном стиле обыграл на выезде шотландский "Абердин".

