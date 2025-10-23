Поляки устроили гнусную провокацию на матче 'Шахтера' в Кракове. Видео

Фанаты "Легии" прибыли на городской стадион Кракова за несколько часов до начала игры "Шахтер" - "Легия", намереваясь развесить баннер с надписью "Pamiątamy Wołyń" ("Помним Волынь"), посвящённый трагическим событиям 1943 года. Однако, по информации польского издания Gol24, полиция не позволила им пройти с этим флагом на стадион.

Несмотря на запрет, фанаты "Легии" всё же нашли способ реализовать свою гнусную провокацию. Во время матча они все таки развернули плакат "Wołyń Pamiętamy" на трибуне "Żyleta", а также скандировали лозунги, напоминающие о "Волынской резне".

"Wolyn, Wolyn, pamietamy" — "Волынь, Волынь, помним". "J…c UPA i Bandere, hej, hej" — вульгарное оскорбление в адрес Украинской повстанческой армии (УПА) и Степана Бандеры. Примерно переводится как "пошли на х… УПА и Бандера".

Стоит отметить, что "Шахтёр" проигрывает 1:1. На момент публикации новости идет второй тайм.

