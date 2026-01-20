Футболист сборной Украины, которого выгнали сразу из двух английских клубов, столкнулся с заморозкой трансфера

Переход одного из капитанов сборной Украины Александра Зинченко в амстердамский "Аякс" был отложен после того, как нидерландский клуб пересмотрел переговоры с лондонским "Арсеналом". Учитывая то, что контракт футболиста с англичанами заканчивается летом нынешнего года, рассматривается его полноценный трансфер.

Видео дня

Об этом информирует портал fcupdate.nl со ссылкой на журналиста Майка Вервейя. Отмечается, что стороны уже согласовали аренду Зинченко и тот должен был 20 января пройти медицинское обследование, однако оно внезапно было отменено.

Позицию изменил "Арсенал", который рассчитывает оформить полноценный трансфер 29-летнего украинца. При этом руководство "Аякса" проявило заинтересованность к подобному варианту, поэтому ожидается, что переход Александра в амстердамский суперклуб будет оформлен в ближайшее время.

Напомним, в начале сезоне Зинченко был арендован "Ноттингем Форест". Однако в составе этой команды наш соотечественник не смог закрепиться, сыграв лишь 10 матчей во всех турнирах. Это вынудило "лесников" досрочно отправить украинца в "Арсенал", который в свою очередь также не рассчитывает на игрока.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик, которого выгоняют из итальянской "Ромы", получил неутешительный вердикт в Италии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!