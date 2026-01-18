'Ноттингем Форест' выгнал Зинченко. Украинец покидает Англию

Украинский защитник Александр Зинченко досрочно покидает "Ноттингем Форест" и продолжит сезон в Нидерландах. Футболист уже договорился о переходе в "Аякс", который согласился взять его в аренду до конца сезона.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, "Аякс" устно согласовал все условия сделки с английской стороной. Речь идет об аренде до июня, при этом нидерландский клуб полностью возьмет на себя зарплату украинца. В ближайшие 24 часа Зинченко должен прилететь в Амстердам для прохождения медицинского осмотра.

Таким образом, ситуация вокруг будущего Зинченко получила логичное разрешение на фоне его проблем в "Ноттингем Форест".

Английский клуб в последние недели открыто давал понять, что не рассчитывает на игрока, а главный тренер Шон Дайч подтвердил это публично. "Мы поговорили с игроком, ясно дали ему понять его ситуацию, он это понимает, посмотрим, что будет дальше", — заявил Дайч на предматчевой пресс-конференции.

Зинченко выступал за "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала", однако так и не смог закрепиться в составе. В АПЛ он провел всего четыре матча в стартовом составе, а в целом в текущем сезоне сыграл 10 встреч без результативных действий.

Контракт аренды не предусматривал досрочного расторжения, поэтому английский клуб был заинтересован в варианте с третьей стороной.

"Аякс" на данный момент идет третьим в таблице Эредивизи и отстает от лидирующего ПСВ на 18 очков. В Лиге чемпионов нидерландский гранд проиграл пять из шести матчей общего этапа, поэтому рассчитывает усилить состав во второй половине сезона, в том числе за счет Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января Александр Зинченко провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

