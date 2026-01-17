УкраїнськаУКР
Футболист сборной Украины, которого выгоняет "Рома", получил тяжелый вердикт в Италии

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик  выбыл из строя на длительный срок из-за серьезной травмы, что фактически поставило крест на его ближайших перспективах в столичной команде. В Италии подтвердили, что восстановление 28-летнего футболиста сборной Украины затянется минимум на два месяца.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Довбик перенесет хирургическое вмешательство из-за разрыва сухожилия левого бедра, при этом операция запланирована в Финляндии.

Изначально итальянские СМИ говорили лишь о двухнедельной паузе, однако, по информации Pagineromaniste со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, травма оказалась значительно серьезнее первоначальных прогнозов.

Повреждение украинец получил 6 января в матче Серии А против "Лечче", в котором вышел на замену во втором тайме. Довбик сумел забить гол, прервав безголевую серию, длившуюся более двух месяцев, но вскоре почувствовал резкую боль в ноге, не смог продолжить игру и был повторно заменен, а на скамейке запасных не сдержал слез.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 17 матчей за "Рому", забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. По данным итальянских СМИ, длительный простой уже повлиял на планы клуба, так как травма осложняет возможный трансфер игрока зимой и фактически замораживает любые переговоры об уходе как минимум до лета.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял решение отказаться от услуг Довбика. Сам футболист, по информации источников, уже смирился с тем, что не входит в планы наставника, и настроен покинуть римский клуб, при этом его приоритетом остается продолжение карьеры в чемпионате Италии.

