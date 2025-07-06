Футболист, которого окрестили 'новым Шевченко', забил за 'Динамо' первый гол за 5 лет. Видео

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, забил свой первый гол за киевский клуб за последние пять лет. 25-летний одессит расписался в воротах венгерской "Кишварды"во время товарищеского матче на сборах в Австрии.

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На 40-й минуте встречи футболист откликнулся на передачу партнера и с близкого расстояния вогнал мяч в сетку, сделав счет 2:0 в пользу столичной команды. Итоговый счет встречи - 3:0.

Последний раз Владислав забивал за киевлян в официальном матче 23 сентября 2020 года в квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга зарабатывает 35 000 евро в месяц (420 000 евро в год). В сезоне 2023/24 форвард сыграл 33 минуты в 6 матчах за киевлян и сделал 1 результативную передачу.

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

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