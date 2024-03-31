Футболист, которого назвали 'новым Шевченко', получает в Украине 35 000 евро в месяц, сыграв за сезон 33 минуты

Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, по информации "Украинского футбола" зарабатывает в киевском "Динамо" 35 000 евро в месяц (420 000 евро в год). Контракт 24-летнего форварда рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне 2023/24 форвард сыграл 33 минуты в 6 матчах за киевлян и сделал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард 30 января 2022 года был официально отдан в аренду на полтора года в "Сампдорию" за 3 млн евро с последующим правом выкупа. В Серии А украинец провел на поле всего 24 минуты, а позапрошлым летом генуэзцы вернули его назад в "Динамо".

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

В прошлом году Влад вошел в состав киевского "Динамо" на текущий сезон. Карточка с фамилией игрока появилась на сайте УПЛ.

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