Футболист 'Динамо' может 'нарушить' правило ФИФА и уйти из киевского клуба. Все подробности

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ может перейти в "Динамо" из Бухареста, несмотря на то что уже выступал за два клуба в текущем сезоне. Причиной тому стала необычная ситуация с его предыдущим клубом в Румынии.

Летом 23-летний футболист выступал за "Университати Крайова", однако команда была исключена из Лиги 3 из-за долгов перед игроками и поставщиками. После этого форвард перешёл в киевское "Динамо" за 2,6 млн евро и был зарегистрирован в ФИФА буквально за минуту до закрытия трансферного окна.

В Украине Блэнуцэ не прижился из-за симпатии к России, а теперь к нему интерес проявляет румынский клуб.

Согласно правилам ФИФА, игрок может официально играть только за два клуба в сезоне, но существуют исключения. Одним из них является ситуация, когда клуб, за который выступал футболист, был исключён или снят с соревнований. В таком случае игрок может быть зарегистрирован в третьем клубе и выступать за него.

"У него есть право быть легитимизированным в трёх клубах, но играть официально — только за два. Однако есть исключения: если клуб был исключён из соревнований, применяются особые правила", — пояснил в интервью Iamsport.ro генеральный секретарь ЛФП Румынии Джастин Штефан. Именно эта норма позволяет Блэнуцэ перейти в "Динамо" из Бухареста без нарушения регламента.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации румынских СМИ, руководство "Динамо" Бухарест готово на все, чтобы заполучить Владислава в аренду на предстоящий сезон.

