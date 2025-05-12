Финляндия выиграла матч ЧМ по хоккею, проигрывая 1:3 за 90 секунд до конца. Видео

Сборная Финляндии по хоккею продемонстрировала невероятный характер и спасти, казалось, проигранный матч команде Франции во втором туре чемпионата мира, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге. Суоми вырвали победу в овертайме, хотя еще за полторы минуты до конца третьего периода проигрывали в две шайбы, – 4:3.

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В первом периоде финны в буквальном смысле снесли соперника со льда – подопечные тренера Анти Пеннанена нанесли 19 бросков по воротам французов, получив в ответ лишь один. Тем обиднее для них, что счет в игре так и не был открыт.

А во второй 20-минутке нападающий "галльских петухов" Кевин Бозон позволил своей команде повести в поединке против одного из главных претендентов на "золото". Финны под конец периода сумели забросить в ответ, однако самое интересное зрители увидели во второй половине заключительного отрезка игры.

На 51-й минуте Бозон оформил, а за 162 секунды до конца форвард Джордан Перре сделал счет 3:1 благодаря тому, что суоми сменили вратаря на шестого полевого хоккеиста. Финляндия не стала менять эту стратегию, и на 58:27-й и 59:35-й секундах сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка в формате три на три завершилась точным броском форварда финнов Юусо Пярссинена. Таким образом команда Пеннанена взяла два очка и вышла на третьей место в группе А.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат мира по хоккею стартовал со скандала, который был связан с гимном США.

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