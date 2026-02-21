Фигуристы на гала-вечере Олимпиады-2026 принесли мяч на лед и стали 'играть в футбол'. Видео

Испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик произвели фурор своим показательным номером с использованием футбольного инвентаря на гала-вечере зимних Игр в Милане. Пара вышла на лед в форме сборной Испании и во время выступления разыграла эпизоды с настоящим мячом.

Музыкальное сопровождение включало хит 90-х "Tubthumping" группы Chumbawamba. Программа была задумана как посвящение испанской спортивной культуре.

Exhibition Gala состоялся 21 февраля на арене Milano Ice Skating Arena. В шоу участвовали призеры соревнований и приглашенные спортсмены, выступления проходили без оценок и наград.

Гала-вечер является традиционным завершением турнира по фигурному катанию и дает спортсменам возможность выступить без судейских оценок и ограничений, просто чтобы выразить свою креативность и страсть к виду спорта.

Иногда участники приносят с собой реквизит на лед и даже приглашают неожиданных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Во время церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо на параде сборных Дик встретил свою девушку Сару Конти, представляющую Италию. Видео, не вошедшее в официальный эфир, и снятое кем-то из спортсменов на стадионе, разошлось по соцсетям и за сутки набрал около миллиона просмотров.

Напомним, что организаторы Олимпиады-2026 не включили российского фигуриста Петра Гуменника в список участников показательных выступлений на гала-вечер. Ранее российские медиа сообщили о его приглашении, но Международный союз конькобежцев подтвердил, что спортсмена на гала-шоу не будет.

