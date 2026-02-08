Не вошедший в эфир момент с Олимпиады разошелся по сети миллионом просмотров. Видео

Во время церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо на параде сборных испанский фигурист Тим Дик встретил свою девушку, также фигуристку Сару Конти, представляющую Италию. Видео, не вошедшее в официальный эфир, и снятое кем-то из спортсменов на стадионе, разошлось по соцсетям и за сутки набрал около миллиона просмотров.

Видео дня

На кадрах видно, как Дик в красной экипировке поднимает на руки Конти в сером костюме с элементами цветов флага Италии. Сара выступает выступает в дуэте с Никколо Мации в турнире спортивных пар.

Сам Тим Дик на Олимпиаде-2026 соревнуется за Испанию в танцах на льду вместе с Оливией Смарт.

Пользователи соцсетей назвали сцену одной из самых искренних и красивых на церемонии открытия, отметив, что именно такие моменты лучше всего передают атмосферу Олимпийских игр, даже если они остаются за кадром трансляции.

