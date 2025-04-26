ФИФА выступила с официальным ответом 'Реалу' из-за 'непонятной ситуации' перед игрой с 'Барселоной'

Перед финалом Кубка Испании разгорелся скандал: судьи неожиданно провели эмоциональную пресс-конференцию, что вызвало недоумение у "Реала" и привлекло внимание ФИФА. Международная федерация футбола признала, что не понимает, зачем арбитры вообще вышли к прессе накануне важнейшего матча.

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Как сообщает El Chiringuito, в ФИФА выразили "Реалу" недоумение по поводу действий судейского корпуса, подчеркнув, что такая практика нетипична и только усугубила напряжение вокруг финала.

Напомним, главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа на пресс-конференции не сдержал слёз, комментируя критику со стороны клубного телевидения мадридцев. А судья ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес пригрозил последствиями за размещённый "Реалом" ролик, где анализировались его ошибки.

Ранее "Реал" резко раскритиковал назначение бригады арбитров на матч против "Барселоны" и требовал её замены. В знак протеста клуб отменил свою пресс-конференцию, тренировку и фотосессию, а также отказался от участия в официальном ужине с каталонцами и представителями Федерации футбола Испании.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится сегодня в Севилье.

Напомним, что в сети активно обсуждали слухи о якобы отказе мадридцев выходить на поле, но позже "Реал" официально подтвердил участие в финале, заявив, что никогда не планировал бойкот.

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