Стало известно, что Трамп хочет сделать с Инфантино после проведенного в США ЧМ-2026

резидент США Дональд Трамп рассматривает президента ФИФА Джанни Инфантино в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН. По данным американских медиа, глава Белого дома считает, что функционер способен объединять страны и эффективно руководить международной организацией.

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Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники, близкие к Трампу. По их информации, отношения между президентом США и Инфантино заметно укрепились во время подготовки и проведения чемпионата мира 2026 года, который принимали США, Канада и Мексика.

Источник из окружения Трампа заявил, что американский лидер считает Инфантино человеком, которого "уважают во всем мире", а также отмечает его способность "объединять людей".

Выборы нового генерального секретаря ООН состоятся в нынешнем году после завершения полномочий Антониу Гутерриша. Для назначения кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности ООН, а затем быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

При этом издание отмечает, что пока неизвестно, заинтересован ли сам Инфантино в этой должности и обсуждал ли он такую возможность с Трампом.

По данным The New York Post, Инфантино также намерен переизбираться на пост президента ФИФА. Выборы главы организации запланированы на март 2027 года. Кроме того, издание напоминает, что сейчас президент ФИФА получает около 6 миллионов долларов в год, тогда как зарплата генерального секретаря ООН составляет примерно 418 тысяч долларов ежегодно.

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