Впервые в истории: украинца признали лучшим футболистом чемпионата Испании

Нападающий сборной Украины Андрей Добвик признан лучшим игроком декабря в чемпионате Испании по футболу. Наш соотечественник феноменально провел последний отрезок 2024 года и своими результативными действиями помог "Жироне" остаться вместе с мадридским "Реалом" на вершине турнирной таблицы Примеры.

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Об этом говорится на официальном сайте первенства Испании. Там напомнили, что Артему удалом забить четыре мяча в ворота "Алавеса" (дважды), "Барселоны" и "Бетиса". Дважды Добвик отличился с игры и дважды – ударами с 11-метровой отметки.

В голосовании за лучшего игрока месяца украинский нападающий опередил Борху Майораля из "Хетафе", Альваро Вальеса из "Лас-Пальмаса", представителя мадридского "Реала" Родриго и лидера "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямса. Добвик стал первым украинцем в истории чемпионата Испании, который удостоился этой награды.

"Привет, фаны "Жироны"! Спасибо за вашу поддержку. Мне очень приятно получить этот приз. Мы продолжим дело все вместе!" – отреагировал на свой успех Артем.

Отметим, что форвард "Жироны" уже отметился в первом матче нового года. Довбик сделал голевую передачу в поединке против "Атлетико", приняв участие в невероятной победе каталонцев над мадридцами – 4:3.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Довбик стал самым результативным футболистом в чемпионате Испании, забив 11 мячей и отдав пять голевых передач.

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