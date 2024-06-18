Фанаты на Евро-2024 устроили грандиозную драку перед матчем Турция – Грузия. Видео

Турецкий и грузинские болельщики, собравшиеся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" устроили массовую потасовку. Фанатов не остановил даже сильный ливень, который обрушился на Дортмунд.

Видео дня

На видео, которое расходится по социальным сетям видно, как две группы фанатов силой, пытаются довести противоположной стороне свои аргументы.

Отметим, что дождь вскрыл еще одну проблему перед игрой: потоки воды, которые стекают с крыши, заливают первый ярус.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре Евро-2024 сборная Украины в группе Е сенсационно и без шансов проиграла одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Словакия в 1-м туре сотворила главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

С учетом этих результатов Украине, чтобы сохранить шансы на плей-офф обязательно надо побеждать Словакию 21 июня. Перед 2-м туром наша сборная занимает последнем место в турнирной таблице.

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