Где смотреть бесплатно Словакия – Украина. Расписание трансляций ключевого матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 21 июня, проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2024. На стадионе "Меркур Шпиль-Арена в Дюссельдорфе подопечные Сергея Реброва сразятся с командой Словакии.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию игры Словакия – Украина. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Букмекеры уже сделали прогноз на матч.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

2-й тур

21 июня, 16:00. Словакия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

22 июня, 22:00. Бельгия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

26 июня, 19:00. Бельгия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

26 июня, 19:00. Словакия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

В своей истории Словакия и Украина на уровне футбольных сборных встречались 8 раз. Трижды побеждали украинцы. Три встречи завершилась вничью.

Свой крайний раз Украина играла со Словакией в Лиге наций в 2018 году и проиграла 1:4.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Словакия в 1-м туре сотворила главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

С учетом этих результатов Украине, чтобы сохранить шансы на плей-офф обязательно надо побеждать. Перед 2-м туром наша сборная занимает последнем место в турнирной таблице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!