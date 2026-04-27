'Эвакуируем город': после выброса радиации 'Динамо' играло в Киеве при 82 000 зрителей, а о последствиях аварии на ЧАЭС футболисты узнали во Франции

40 лет назад в ночь на 26 апреля на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый реактор, а радиация начала распространяться не только ближайшими населенными пунктами. Изменение фона вскоре зафиксировали даже в Швеции, но власти СССР пытались скрыть эту страшную катастрофу на территории Украины, поэтому 27 апреля даже позволили провести в Киеве футбольный матч между местным "Динамо" и московским "Спартаком" в присутствии более 80 000 зрителей.

Видео дня

В результате за рубежом от киевских футболистов потом шарахались, семьи начали вывозить подальше от столицы УССР, а легендарная американская паралимпийская чемпионка, рожденная в Украине, осталась без обеих ног, скорее всего, в результате облучения своих родителей.

"ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ". Когда в мире начинали бить тревогу из-за крупнейшей техногенной аварии в истории человечества, ведь радиоактивное облако накрывало европейский континент, советская власть не только пыталась скрыть трагедию и ее страшные последствия, но и позволила украинцам и в дальнейшем проводить много времени на улице.

Например, уже 27 апреля киевское "Динамо" принимало в столице УССР московский "Спартак". Матч проходил всего в 111 километрах от Припяти, а на трибунах стадиона собралось 82 000 зрителей, которые ничего не подозревали о возможной опасности. Хозяева поля одолели "красно-белых" со счетом 2:1 и лишь в автобусе после поединка игроки услышали от тренеров об аварии на ЧАЭС.

"Лобановский рассказывал Пузачу: "На Чернобыльской станции взорвался реактор. Ничего страшного. Пожар потушили, два человека погибли". Никто и подумать не мог, насколько там все серьезно", – вспоминал позже защитник "Динамо" Владимир Бессонов.

Легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин также подтверждал, что в Киеве слухи о Чернобыле появились на следующий день после аварии. Футболист сначала не верил и оставил семью в столице. Однако потом поговорил с генералом КГБ, с которым жил в одном доме: "Он сказал, что в Чернобыле дело серьезное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены".

Но вся страшная правда открылась киевским футболистам лишь через несколько дней после взрыва, когда они прилетели во французский Лион для участия в финале Кубка Кубков против мадридского "Атлетико", запланированного на 2 мая.

По словам защитника "Динамо" Андрея Баля, не успели они сойти с самолета, как сразу же оказались в окружении иностранных СМИ: "Нас начали расспрашивать не о том, как мы собираемся играть с "Атлетико", а о взрыве на атомной электростанции. А мы почти ничего не знали о том, что произошло".

В то время, когда советская власть хранила преступное молчание, во Франции по всем каналам крутили сюжеты и репортажи о трагедии в Чернобыле и ее влиянии на весь континент. "От нас бросались, как от прокаженных: "Да вы облучены!", – вспоминал Бессонов. И только тогда "динамовцы" массово начали отсылать свои семьи подальше от столицы УССР.

Например, Бессонов и Баль отправили родных в Кобулети к известному нападающему тбилисского "Динамо" Ревазу Челебадзе: "Все забирали родных как можно дальше от Киева, испугавшись радиации. Челебадзе сам позвонил: "Пусть твои приезжают в Кобулети. У меня дом на берегу моря, места всем хватит". Мы дружили с Ревазом. А Балю он вообще кум".

Однако, несмотря на определенный шок, киевляне сумели переиграть в финале Кубка Кубков "Атлетико" со счетом 3:0. "Нас тогда во Франции чуть ли не с дозиметрами в аэропорту встречали. А у всех в Киеве остались семьи, дети. Представьте наше состояние. Лобановский во время наставления перед игрой попросил: "Ребята, у нас такая трагедия, поэтому мы просто обязаны выиграть, чтобы в такое время дать людям повод для радости", – признавался капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко.

А по возвращении в Киев спортсменам посоветовали пить красное вино, чтобы избавляться от полученной радиации.

"СОВСЕМ СОШЛИ С УМА?" Небольшой, но очень перспективный футбольный клуб "Будивельник" из городка Припять, расположенный в нескольких километрах от АЭС, 26 апреля должен был играть в полуфинале Кубка Киевской области против "Машиностроителя" из Бородянки. В команду "атомного города" вкладывались немалые деньги, а 1 мая 1986-го в городе должны были открыть новый 11-тысячный стадион. Однако история "строителей" оборвалась на следующий день после аварии.

В субботу утром, 26 апреля, игроки из Припяти как раз готовились к предстоящему кубковому матчу, когда на футбольном поле приземлился вертолет, из которого вышли люди в защитных костюмах и с детекторами излучения. Также к стадиону подъехали "Волги", а техника в руках прилетевших начала издавать предупредительные звуки.

"Я выскочил тогда на поле и кричу: "Вы что там, совсем с ума сошли? У нас игра через два часа, а вы тут устроили непонятно что!" А они мне говорят: "Сынок, через два часа мы город эвакуируем, а ты в футбол собрался играть", – вспоминал начальник "Будивельника" Владимир Расторгуев.

Но даже когда стало известно об аварии, никто не рассказывал, чем она закончится для людей. Все продолжали жить своей обычной жизнью – гулять на улице с детьми и получая большие дозы радиации. Автобусы для эвакуации стояли под городом с утра 26 апреля, однако никто не давал команду сверху, чтобы как можно дольше скрывать происшествие на электростанции.

Капитан "Будивельника" Валентин Литвин провел ночь с семьей в Ямполе и не видел взрыва и пожара на ЧАЭС, а его жена была в больнице в Припяти из-за осложнений после рождения второго ребенка. Она все поняла, когда в медучреждение начали прибывать пострадавшие, а врачи сбивались с ног. Поскольку жену не хотели выписывать, пришлось устроить побег через окно первого этажа.

Как рассказывал Литвин Discover Chernobyl, они выехали из Припяти на мотоцикле, проезжая длинные очереди пустых автобусов: "Эти автобусы... они ждали команды от руководителей, чтобы войти в город и начать эвакуацию людей. Уровень радиационного фона был уже очень высокий. Автобусы стояли там до полудня следующего дня, 27 апреля.

Конечно, на новом стадионе "строители" ни разу так и не сыграли. Команда снялась с чемпионата в 1986 году команда распалась. В январе 1987-го клуб решили возродить, но многие игроки из первоначального состава участвовали в ликвидации аварии и продолжали играть в футбол. Несколько футболистов из Припяти создали новый клуб под названием "Строитель" Славутич.

Литвин работал на станции до 1997 года и участвовал в закрытии 4-го энергоблока. В 2001-м вернулся снова, чтобы поставить на ноги дочь. Впоследствии у него обнаружили рак легких, но вовремя успели сделать операцию.

"ЛЕВАЯ НОГА НА ШЕСТЬ ДЮЙМОВ КОРОЧЕ". Паралимпийская чемпионка и многократный призер летних и зимних Параигр по биатлону, лыжным гонкам и паравелосипеду американка Оксана Мастерс родилась в 1989 году в Украине и признавалась в своей автобиографии, что ее большие проблемы со здоровьем могли быть непосредственно связаны с аварией на ЧАЭС.

"Никто не может точно сказать, является ли то, что произошло со мной, результатом естественной мутации или следствием аварии на Чернобыльской электростанции, после которой моя мать подверглась радиации или употребляла в пищу зараженные продукты. Но при рождении у меня были очень серьезные дефекты конечностей и внутренних органов", – писала девушка.

"Я появилась на свет с шестью пальцами на каждой ноге, пятью перепончатыми пальцами на каждой руке и без больших пальцев. Моя левая нога была на шесть дюймов короче правой, и в обеих ногах отсутствовали несущие кости. Мое левое колено было вывернуто в форме буквы S", – признавалась Оксана.

Родители сразу отказались от ребенка-инвалида, который нуждался в постоянном лечении. По словам медиков, если бы девочка осталась в Украине, она не дожила бы и до 10 лет: "В детстве я часто забиралась под одеяло и наблюдала, не светится ли мое тело в темноте. Я все ждала, что после воздействия радиации у меня проявятся какие-то суперспособности".

Но после трех детдомов и пережитых издевательств Оксане очень повезло и ее усыновила американка Гай Мастерс. В США девочке ампутировали обе ноги и сделали несколько пластических операций на обеих руках. Однако это не помешало ей достичь огромного успеха в паралимпийском спорте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!