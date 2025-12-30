Приглашать не собираются: в России внезапно констатировали, что сборная РФ не сыграет на ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) не выделит сборной России так называемую wild card для участия в первенстве планеты 2026 года в США, Канаде и Мексике. Представители страны-агрессорки при этом твердо уверены в том, что их команды и клубы будут возвращены в соревнования в ближайшее время.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью порталу РБ "Спорт". По его словам, вероятность получения сборной РФ приглашения на чемпионат мира вне соревновательного процесса близится к нулю.

"Wild card на ЧМ-2026? Это уже начинает превращаться в мечту, учитывая, что Новый год вот-вот наступит. Если говорить реалистично – этого не будет. Но в теории все возможно. Верю ли я в это? Скорее, нет. Хочу ли этого? Да. Допуск в 2026-м? Скорее да. Но мы говорим об ощущениях, потому что нет документов. После решения МОК позиция футбольных чиновников, а также чиновников других федераций, постепенно ведет к готовности рассмотреть допуск наших спортсменов на Олимпийские игры, к соревнованиям в командных видах спорт", – сказал Митрофанов.

Напомним, в середине декабря Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить российских спортсменов в юношеских турнирах с флагом и гимном. После этого стало известно, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не будет следовать этой рекомендации.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!