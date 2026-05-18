Мальдера назвал новый тренерский штаб сборной Украины: кто будет помогать итальянцу

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, который стал первым иностранцем на этом посту в истории "сине-желтых", определился со своими помощниками. 55-летний выбрал в ассистенты знаменитых футболистов национальной команды, а также одного соотечественника.

Об этом сам Мальдера заявил во время пресс-конференции в Киеве, на которой он был официально представлен новым тренером украинской сборной. Первым ассистентом итальянца станет 54-летний Паскуале Каталано, который сейчас возглавляет клуб Серии D "Фиделис Андриа".

Также в штаб Мальдера попал легендарный капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, который совсем недавно завершил международную карьеру. Кроме того, помогать наставнику будет другой выдающий футболист Владимир Езерский, который вошел в историю "Днепра".

Впервые в таком составе штаб сборной соберется уже в конце мая, когда команда проведет тренировочный сбор во Львове. Уже в последний день весны "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский матч с поляками, а 7 июня отправится на выездной спарринг с Данией.

