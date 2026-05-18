ЦБР проинформировал о собственной подготовке к банковскому кризису

Видео дня

На прошлой неделе ЦБР в порыве дискуссии с АСВ опубликовал информацию, что он активно готовится к банковскому кризису в рф.

Чиновник ЦБР публично начал переживать тем, что все последствия предыдущих банкротств банков финансировались: (А) за счет средств ЦБР; (В) за счет средств государственного бюджета, а сейчас эти оба источника по факту недоступны.

Еще бы, федеральный бюджет с дырой в 6 трлн за 4 месяца, а консолидированный с дырой в 9-10 трлн рублей (Минфин рф не может даже опубликовать данные по консолидированному бюджету рф).

Что касается ЦБР, то там есть довольно большие проблемы с балансом, и уже не до банкротств банков, тут хотя бы сумасбродного перестраховщика РНПК спасти. Поэтому ЦБР и АСВ активно думают, где брать средства на спасение банков, а точнее – на спасение средств их вкладчиков. Пока они ничего умнее не придумали, кроме как увеличить размер отчисления самих банков в АСВ.

Поэтому можем констатировать факт: ЦБР не готов к банковскому кризису, но готовится.