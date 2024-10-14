'Это уже не шутки': Ребров ответил на вопрос о травме вратаря сборной Украины

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал невозможной замену травмированного вратаря Дмитрия Ризныка в заявке на матч с Чехией в Лиге наций. Отвечая на вопрос о возможности включения в состав тренера вратарей "сине-желтых" Рустама Худжамова, специалист назвал это несерьезной опцией.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед поединком. Он отметил, что Худжамов выполняет свои функции и не сможет повторить случай с легендарным Александром Шовковским, который был внесен в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Францией в 2020-м будучи тренером вратарей из-за эпидемии коронавируса в команде.

"К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарны ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он скоро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы. Мы сейчас не можем никого вызвать, потому что слишком поздно и нужно делать разрешение на выезд. Да, Рустам нам помогает в тренировочном процессе, но это уже не шутки", – сказал Ребров.

Отметим, что по регламенту Лиги наций, в заявке команды должны значиться 23 футболиста, из которых три – голкиперы. Именно поэтому травмированный Ризнык был формально включен в состав на игру с Чехией. Сам поединок состоится 11 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о болельщиках команды и ответил на критику.

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