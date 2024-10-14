Ребров второй раз подряд исключил игрока 'Динамо' из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на матч Лиги наций с Чехией, который состоится в понедельник, 14 октября. Наставник "сине-желтых" исключил из состав двух футболистов, а также внес в него голкипера Дмитрия Ризныка, который из-за травмы уже вернулся в донецкий "Шахтер".

Видео дня

Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ребров решил отказаться от услуг защитника "Шахтера" Валерия Бондаря и хавбека "Динамо" Владислава Кабаева, который снова не сможет сыграть за национальную команду, как и в игре с Грузией. Зато вернулся капитан Тарас Степаненко.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Александр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тимчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков. 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко. 23 Дмитрий Ризнык (травма).

Напомним, 11 октября украинская команда добыла минимальную победу над Грузией, которая стала для нее первом в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о болельщиках команды и ответил на критику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!