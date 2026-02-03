'Должны быть последствия': Зеленский рассказал, как Россия сорвала энергетическое перемирие, и раскрыл нюансы переговоров с участием США. Видео

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ, которое закончилось в ночь на 3 февраля, должно было продолжаться до следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Однако агрессор решил сорвать это соглашение и атаковал украинскую энергетику снова.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он отметил, что враг выждал холодных дней и коварно ударил.

"Американская сторона в конце встречи (в ОАЭ. – Ред.) предложила шаги деэскалации – не бить по энергетической инфраструктуре. Если честно, они поднимали вопрос не бить и по другой инфраструктуре критической. Но мы с вами видели, что и по железной дороге и т.д. удары были. Но, тем не менее, по энергетике ударов не было. Американцы думали, что это будет работать неделю, но если посмотреть на такую интересную вещь, сегодня они ударили по нам 71 ракетой и 450 "Шахедами". Если вы посмотрите по тому комплекту, который РФ хотела применить в момент, когда закончились переговоры в Абу-Даби, то было всего меньше. Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов и ударили в самые холодные дни. Я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил", – отметил Зеленский.

По его мнению, позиция Америки по установлению энергетического перемирия была достаточно дельной.

"Давайте продемонстрируем всему миру и обществу, что есть деэскалационные шаги. Начнем от этой встречи к другой, чтобы было логично... И так и оно должно было быть, чтобы в дальнейшем стороны могли говорить о других путях деэскалации", – объяснил украинский лидер.

Но Москва нарушает то, о чем договаривалась американская сторона и должны быть последствия.

"Все видят погоду, наиболее сложные дни этой зимы — сейчас, и именно удары по инфраструктуре прежде всего по энергетической, чтобы лишить людей возможности иметь электричество и лишить людей, это настоящее отношение России ко всему, что происходит", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет поддерживать контакт с американской стороной по этому вопросу. Он выразил надежду, что партнеры не останутся в стороне, и в дальнейшем будут оказывать критически важную поддержку для защиты страны и ее граждан.

"Против баллистики работают наиболее эффективно "Петриоты", это означает, что нужно больше ракет, нужно, чтобы поставки были максимальным оперативным и мы над этим работаем", – подчеркнул глава государства.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под обстрелами оказались Днепр и область, в результате чего в населенных пунктах произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших. Также под ударом оказалась Одесская область, там без электроэнергии остались более 50 тыс. человек, и Киев.

