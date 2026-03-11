Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн довели до настоящей истерики россиян после того, как провели акцию против допуска атлетов из РФ на Паралимпийские игры 2026 с национальной символикой. Так известная тренерка по фигурному катанию Тетяна Тарасова набросилась с оскорбления мина европейцев, которые отказались поворачиваться в сторону флага страны-агрессорки и снимать головные уборы во время исполнения ее гимна.

В интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС она назвала поступок немецких спортсменов уродским. Кроме того, приспешница диктаторского режима Владимира Путина также обвинила Кацмаейр и Бауманна в бескультурном поведение в отношении соперников.

"Взять и не снять шапку по отношению к другим паралимпийцам – это просто уродство. Это же паралимпийцы – у них у каждого такая тяжелая судьба. И как это возможно, имея хоть какую-то культуру, еще чего-то говорить. Это просто противно. Когда ты делаешь свое дело, побеждаешь, тебе уже не так важно, кто встанет на пьедестал. Конечно, нашу страну не любят, ее отстранили, и до сих пор нет заявления, что мы вернемся с августа", – сказала Тарасова.

Ранее МПК запретил украинским болельщикам демонстрировать на стадионах Паралимпиаді-2026 национальный флаг, приравняв его к символике РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российская горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выиграла "золото" Паралимпийских игр 2026 года, не видит смысла отвечать на вопросы об агрессии РФ против Украины.

