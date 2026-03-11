Немцы не стали приветствовать гимн РФ и отказались от фото с россиянами на Паралимпиаде-2026

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн продемонстрировали свой негатив к допуску россиян к Паралимпийским играм-2026 с национальной символикой. Европейцы не стали приветствовать гимн страны-агрессорки, отвернулись от его флага, а также отказались от совместного фото с атлетами из РФ.

Об этом информирует спортивная редакция телерадиокомпании ARD. Кацмайер, которая завоевала "серебро" в спринте, и Бауманн во время церемонии награждения демонстративно держались на расстоянии от россиянки Анастасии Багиян и ее сопровождающего Сергея Синякина.

Во время исполнения гимна российского террористического государства немцы не стали снимать головные уборы, как это принято у спортсменов. А также затем ушли с пьедестала, отказавшись от совместного фото с победителями.

"Четыре года назад в Пекине у нас состоялся замечательный обмен мнениями с украинцами. Мы хотели выразить свою солидарность с ними. Я просто не считаю правильным, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) позволяет России соревноваться здесь под собственным флагом, с собственным гимном и с полным контингентом, тогда как украинцы также здесь", – объяснила свою позицию Кацамайер.

Ранее МПК запретил украинским болельщикам демонстрировать на стадионах Паралимпиаді-2026 национальный флаг, приравняв его к символике РФ.

