'Это не я'. Усик назвал лучшего боксера мира

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) Александр Усик отказался считать себя лучшим боксером мира. Несмотря на титулы и победы, он назвал главным на сегодняшний день Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

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Усик подчеркнул, что звание "лучший" сейчас заслуженно принадлежит 37-летнему американцу, а не ему.

На вопрос экс-чемпиона мира Карла Фроча , кто, по его мнению, сейчас лучший боксер мира, Усик ответил: "Я думаю, что это Теренс Кроуфорд". При этом украинец опроверг мнение многих, кто считает, что именно он занимает эту позицию. "Нет, я не лучший боксер в мире. Это Теренс Кроуфорд", — подчеркнул Усик .

Усик 19 июля выйдет на ринг стадиона "Уэмбли" в Лондоне на бой с Дюбуа, чтобы подтвердить свое превосходство в супертяжах. Накануне экс-тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский дал однозначный прогноз на эту схватку.

При этом сам Кроуфорд готовится к поединку с Саулем Альваресом, который должен состояться в сентябре и станет решающим за абсолютный титул во второй средней весовой категории.

Отметим, что Усик уже не первый раз отмечает заслуги Кроуфорда. При этом в конце декабря прошлого года самого Александра назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI века. Это произошло после триумфа украинца в реванше с Фьюри. Бой завершился победой нашего соотечественника единогласным решением со счетом 116-112.

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