Усик – Дюбуа 2. Экс-тренер сборной Украины по боксу спрогнозировал точный исход боя, назвав раунд

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу и нынешний наставник Mike Tyson Boxing Club в Эр-Рияде Леонид Лоевский уверен: Александр Усик одержит победу в реванше с Даниэлем Дюбуа досрочно. Специалист поделился своим прогнозом на бой, который состоится 19 июля.

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По словам Лоевского, украинский чемпион подходит к бою в оптимальной форме и отличается высочайшей дисциплиной как в тренировочном процессе, так и в целом. Он отметил, что команда Усика работает слаженно и профессионально, обеспечивая идеальные условия для подготовки.

"Усик всегда выкладывается на 100% на каждой тренировке. Думаю, в 7–8 раунде он измотает Дюбуа и закончит бой нокаутом", – подчеркнул Лоевский в интервью Luckypunch.

Говоря о британце, тренер признал, что Дюбуа заметно прибавил за последнее время. Он наблюдал его подготовку в клубе Майка Тайсона, когда тот готовился к несостоявшемуся поединку с Джо Паркером, и отметил физическую мощь и прогресс британца.

Однако, по мнению эксперта, тактическое мастерство Усика и его умение адаптироваться под любого соперника станут решающим фактором.

"Усик постоянно держит оппонентов в напряжении, он умеет обманывать, навязывать темп и боксировать на любой дистанции. Плюс его феноменальная физическая подготовка", – добавил Лоевский.

Он также отметил, что Александр значительно вырос с олимпийских времён, стал более уверенным и зрелым, и теперь стоит в одном ряду с величайшими в истории бокса.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем. В августе 2023 года Усик у Дюбуа выиграл нокаутом в девятом раунде.

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