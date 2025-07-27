'Это не просто фантазии – это реально'. Владимиру Кличко нашли соперника на 'потрясающий бой' после возвращения

Легендарный украинский боксёр Владимир Кличко может вернуться на ринг – и у него уже есть потенциальный соперник. Менеджер Спенсер Браун заявил в интервью sport.de, что бой между Кличко и его клиентом – немецким супертяжеловесом Агитом Кабайелом – вполне реалистичен.

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"Кличко всё ещё думает о возвращении. Ему, возможно, не стоит этого делать, но он рассматривает такую возможность. Можете себе представить, сколько билетов продался бы на бой между Агитом и Владимиром? Это был бы потрясающий поединок. И это не просто фантазии — это реально", – рассказал Браун.

По словам менеджера, в ближайшие дни он собирается обсудить идею боя лично с Кличко и его давним партнёром Томом Лёффлером. Потенциальное место проведения – Германия, где Кличко остаётся чрезвычайно популярным, а Кабайел – один из самых узнаваемых действующих боксёров страны.

Браун убеждён: такой бой мог бы вернуть большой профессиональный бокс в Германию и собрать полный стадион. Тем более что в стране проживает крупнейшая украинская диаспора за пределами Украины – идеальная аудитория для громкого возвращения Кличко.

Хотя официального подтверждения от самого экс-чемпиона пока нет, Браун настаивает — возможность поединка с Кабайелом обсуждается всерьёз. Информацию о том, что переговоры ведутся, ранее подтверждал и сам Агит.

Кабайел, напомним, является временным чемпионом WBC после победы над Чжаном Чжилеем.

Он также рассматривается как потенциальный соперник для Александра Усика или для боя с другими элитными тяжеловесами – например, с албанцем Нельсоном Хысой или даже Деонтеем Уайлдером.

Но именно вариант с Кличко менеджер считает наиболее значимым с точки зрения шоу и интереса публики.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok отвечая, установит ли Кличко исторический рекорд в боксе заявил, что наш соотечественник имеет все шансы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

3 августа 2017 года в возрасте 41 года Кличко-младший завершил карьеру.

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