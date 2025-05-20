Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) рассказал детали возвращения в большой бокс легендарного Владимира Кличко (64-5, 53 КО). По информации немца, бой с украинцем всерьёз рассматривался.

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"Насколько я знаю, это обсуждалось. Я могу только судить по людям и знаю лишь то, что тема не снята с повестки на 100 процентов. Например, упоминался Деонтей Уайлдер – мол, бой с ним может пройти в Германии. Всё это пока происходит за кулисами, и никакой конкретики нет. Многие, похоже, думают, что меня можно заманить только вот этим (делает жест, изображая деньги – прим. ред.), потому что знают, что не могут дать мне бой за чемпионский титул", – цитирует 32-летнего немца sport.de.

Кабайел вспоминает, что ему за бой с Кличко предлагали баснословные деньги.

"Там прозвучала такая сумма, что некоторые чуть со стула не упали и сказали: "Эй, это бой за большие деньги – соглашайся, бери его". Но я действительно должен подумать, какую роль для меня играет деньги. Хочу ли я сказать: теперь для меня главное – заработать? Для меня всегда на первом месте был спорт. Я хочу стать чемпионом мира, чемпионом мира, чемпионом мира – ничего другого не было", – подытожил непобедимый супертяж.

Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok отвечая, установит ли Кличко исторический рекорд в боксе заявил, что наш соотечественник имеет все шансы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

3 августа 2017 года в возрасте 41 года Кличко-младший завершил карьеру.

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