'Эти гады в Европе проснулись': чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за поступка НХЛ в отношении Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев навешал пропагандистских ярлыков на европейцев после того, как офис Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на континенте NHL Europe отредактировал речь Александра Овечкина. Из заявления россиянина, которое он сделал после того, как установил рекорд результативности регулярного чемпионата НХЛ, убрали слово "русские".

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В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Васильев нелепо обвинил европейцев в нацизме и назвал их больными людьми. Также ярый Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил западные страны в попытке отменить все, что связано со страной-агрессоркой.

"В Европе идет отмена всего, что связано с Россией, с русскими. Чем НХЛ мешало слово "русские" в речи Овечкина, который радовался своему рекорду? Просто больные люди в НХЛ, кто заменил это слово. Они идут по стопам нацистской Германии, которая сжигала книги великих русских писателей и так далее. Ничего не изменилось с тех пор. Просто эти гады в Европе проснулись и пытаются отыграться сейчас на российском спорте. Ничего, переживем и это", – сказал Васильев.

Ранее вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".

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