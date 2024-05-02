'Если взялся за голову...' В России предрекли Ломаченко большие проблемы

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) навяжет борьбу и создаст проблемы Василию Ломаченко (17-3, 11 КО) в бою 12 мая. Бывший российский боксер призвал не списывать австралийца со счетов.

Об этом Дрозд заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, Камбосос сможет составить конкуренцию Ломаченко, так как наверняка подойдет к бою перед родными болельщиками в хорошей форме, а украинцу будет мешать возраст.

"Мы давненько не видели Васю Ломаченко в деле. Время не стоит на месте. Если Камбосос взялся за голову, и он будет в хорошей форме, а Ломаченко точно будет в хорошей форме… Камбосос сможет составить конкуренцию, причем достаточно приличную. Я бы не списывал со счетов Камбососа. Думаю, нас ждет достаточно конкурентный бой", – сказал Дрозд.

Напомним, бой Ломаченко – Камбосос состоится в Перте. На минувшей неделе стало известно, что в Украине отказались транслировать поединок. Болельщикам рассказали, где смотреть бой в этом случае.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за нападения России на Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов. Сам Ломаченко пришел на встречу с украинцами в Перте в майке с изображением голубя мира.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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