'Ему отдадут победу'. Непобедимый боксер сказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Известный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) сделал свой прогноз на поединок 18 мая Усик – Фьюри. Шелестюк предполагает, что судьи боя будут благосклонно относится к украинцу и позволят ему победить по очкам.

Тарас Шелестюк считает, что в мире относятся к Усику не только как к спортивной фигуре, но и как к политической.

"Я надеюсь, что Саня выиграет, потому что есть такое чувство, что даже если будет по очкам, и Саня выиграет на два-три раунда, то ему отдадут победу. Я думаю, что Саню ведут, и не только в боксерской карьере, но и в политической. Так что я думаю, что если он проведет бой, который лучший в его жизни, то он может выиграть этот поединок", – сказал Шелестюк в эфире Youtube-канала ТАЙК МАЙСОН.

Кроме того Шелестюк не удивлен, что бой Усика и Фьюри уже один раз сорвался.

"Я знал, что битва в феврале не состоится. Я чувствовал, что этот поединок еще не созрел. Это все делается для разогрева публики. Фьюри сейчас выглядит очень-очень мощно в тренировочном лагере. К Нганну, я думаю, даже не готовился, пил пиво, знаешь, такое вот", – отметил Тарас.

Шелестюк сакцентировал внимание на том, что в профессиональном боксе все раскручивается по своим правилам.

"Когда ты здесь "варишься", ты понимаешь бокс немного, иначе, потому что, вот посмотри историю. Всегда так, бои с Пакьяо, так переносили несколько раз, ставили дату, что-то переносили, у кого-то травма, типа, или что. Так что они очень-очень грамотно это делают, и как результат - ажиотаж к этому бою будет очень большим", – подытожил непобедимый украинский боксер.

Напомним, что обладатель титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (21-0, 14 КО) и чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) сразятся за абсолютный титул 18 мая.

Уже известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок.

Стало известно, что реванш Усика и Фьюри запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

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