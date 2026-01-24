Экс-тренер 'Динамо', избивший коммунальщика в Киеве, впервые признался, что произошло

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал инцидент в Киеве, после которого сотрудник коммунального предприятия обратился в полицию с заявлением об избиении. Специалист утверждает, что физического насилия с его стороны не было, а конфликт возник из-за действий работника ЖЭКа в отношении его жены.

Видео дня

По словам Михайличенко, проблема возникла во время аварийных работ из-за отсутствия холодной воды в доме, тогда как в соседних зданиях водоснабжение уже восстановили. Он заявил, что коммунальщик отказался завершить работы и в ходе конфликта ударил его супругу и оскорбил ее, после чего женщина позвонила мужу.

"Я с ним разговаривал как с мужчиной, который ударил и обматерил мою жену, а не как с сантехником. Когда я подошел, мы взяли друг друга за грудки, но только словами. Я его не бил и не применял рукоприкладство. После этого он еще полчаса или час продолжал работать, а затем ко мне пришла полиция. Оказалось, что он вызвал скорую и написал на меня заявление", – сказал Михайличенко в интервью Игорю Бурбасу.

Кроме того Бурбас у себя в Telegram-канале выложил шуточную фотографию, созданную искусственным интеллектом, якобы с пострадавшим сантехником.

Ранее столичная полиция сообщила о начале досудебного расследования по факту причинения умышленного легкого телесного повреждения по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, 53-летний работник ЖЭКа заявил, что во время выполнения работ по восстановлению теплоснабжения в Печерском районе Киева его ударил 62-летний житель дома, после чего пострадавшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции официально не называют имя фигуранта дела, однако источники СМИ и журналистка "Суспільного" Наджие Аметова ранее в соцсетях написала, что к инциденту причастен именно Алексей Михайличенко. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!