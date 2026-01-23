В Киеве бывший тренер 'Динамо' избил коммунальщика, когда тот восстанавливал теплоснабжение домов. Подробности дела

В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по факту избиения сотрудника коммунального предприятия. Как нам стало известно бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко ударил работника ЖЭКа, когда тот проводил работы по восстановлению теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, к ним обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения в Печерском районе Киева на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

"Для документирования события на место прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавшему предоставлено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице.

По факту причинения умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство.

Добавим, в полиции не называют имена участников инцидента, однако из собственных источников нам стало известно, что силу к коммунальщику применил бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко.

Как сообщал OBOZ.UA, журналистка "Суспільного" Наджие Аметова заявила, что бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко ударил сантехника, который обслуживал ее дом. Инцидент якобы произошел во вторник во второй половине дня в соседнем доме, где пострадал мастер по имени Николай.

