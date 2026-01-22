Экс-тренер 'Динамо' и сборной Украины по футболу избил сантехника из-за отсутствия отопления, – журналистка

Журналистка "Суспільне" Наджие Аметова заявила, что бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко ударил сантехника, обслуживавшего её дом. Инцидент якобы произошёл во вторник во второй половине дня в соседнем доме, где пострадал мастер по имени Николай.

По словам очевидцев, причиной конфликта стала временная остановка отопления в доме, что совпало с отключениями в ряде столичных домов. Пострадавший сантехник, который ежедневно приезжает в центр города из Гостомеля и работает с раннего утра до позднего вечера, был госпитализирован в одну из больниц Печерского района.

Журналистка уточнила, что начальник ЖЭКа изначально снимал происходящее на телефон, однако после разговора с Михайличенко видео пропало. Соседи отзываются о Николае исключительно положительно, подчеркивая его профессионализм и добросовестность. Пострадавший уже подал заявление в полицию, однако опасается, что дело может быть замято из-за известного имени нападавшего.

При попытке получить комментарий у Михайличенко журналистка сообщила, что он вел себя высокомерно и заявил, что ему всё равно, даже если об этом будут писать в СМИ, посоветовав "отдохнуть"

Я прошу не оставаться в стороне и распространить эту историю, ведь никто не имеет права поднимать руку на человека, тем более на того, который не является причиной дискомфорта", – написала Наджие у себя в Facebook.

