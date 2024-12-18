Эдди Хирн сказал, на что нужно ставить в реванше Усик – Фьюри

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что в реванше между чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) победит британец. Хирн поставил бы деньги на победу Фьюри по очкам.

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"Я выбираю Тайсона Фьюри по многим причинам. Я как бы направляю ему свою карму, учитывая возможные события и тот факт, что мы британцы, но у меня есть какое-то предчувствие, не знаю. Просто начинаешь верить в этот предбоевой настрой. Вчера я видел его, и мне показалось, что он выглядит очень расслабленным, а Усик, наоборот, ведет себя слишком самоуверенно, что-то совсем другое в этот раз. Не знаю, хорошо это или плохо, но я выбираю Тайсона Фьюри, и я ставлю на его победу по очкам", – заявил Хирн на Youtube-канале Matchroom Boxing.

На замечание интервьюера, что Хирн ранее не видел победителем Фьюри, промоутер признался, что он поменял свой прогноз.

"Я думаю, что я говорил, что не вижу, как можно уверенно выбрать Фьюри, но я меняю свое мнение. Думаю, что в прошлом я не ожидал и не верил, что Фьюри способен на нечто выдающееся. Ты сомневался в нем? Да, сомневался. Но то, что он сделал в Германии против Кличко, — это невероятно. Он не просто победил, он показал настоящий класс", – заявил Хирн.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Повторная встреча запланирована на 21 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный и чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) договорились о трилогии в случае победы британца во втором бою.

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