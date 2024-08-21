Джошуа – Дюбуа: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале следить за чемпионским боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в начале осени проведет второй в нынешнем году поединок. 34-летний уроженец Уотфорда сразится с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО) в битве за пояс Международной федерации бокса (IBF), который ранее освободил Александр Усик (22-0, 14 КО).

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ДАТА БОЯ ДЖОШУА – ДЮБУА

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Датой противостояния была выбрана суббота, 21 сентября.

ВРЕМЯ БОЯ ДЖОШУА – ДЮБУА

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 00:15 воскресенья, 22 сентября, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – ДЮБУА

Фаворитом считается Джошуа. На итоговую победу Энтони можно поставить с коэффициентом 1,23.

Триумф Дюбуа оценивается котировкой 4,40. А показатели на ничью достигают уровня 17,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ДЮБУА

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису DAZN. Стоимость показа станет известна позже. Также прямой эфир из Лондона проведут телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Эдди Хирн уже заявил о намерении организовать третий бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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