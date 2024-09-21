Джошуа – Дюбуа: все подробности чемпионского боя за пояс Усика

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в субботу, 21 сентября, проведет второй бой в нынешнем году. Уроженец Уотфорда сразится против соотечественника Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО) за пояса Международной федерации бокса (IBF).

Видео дня

Грандиозное шоу состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в присутствии 96 тысяч зрителей. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа. Время начала – 23:45 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ДЖОШУА – ДЮБУА

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ДЮБУА

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису DAZN. Стоимость показа составляет 815 гривен. Также прямой эфир из Лондона проведут телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – ДЮБУА

Фаворитом считается Джошуа. На итоговую победу Энтони можно поставить с коэффициентом 1,30.

Триумф Дюбуа оценивается котировкой 3,75. А показатели на ничью достигают уровня 26,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ ДЖОШУА – ДЮБУА

Джошуа гарантированно получит 6 миллионов фунтов (8 миллионов долларов). Также он получит 60% от реализации телевизионных и рекламных прав, что в сумме может принести боксеру 25 млн в британской валюте ($33 млн).

В свою очередь банковский счет Дюбуа пополнится как минимум на 3,5 млн фунтов (4,65 млн долларов). За счет ТВ и рекламы гонорар Даниеля может вырасти до 10 млн фунтов ($13,3 млн).

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Энтони Джошуа, бывший двукратный чемпион мира:

– Я сильный. Он тоже. У нас есть сходство. Пусть победит сильнейший. Удачи ему и его команде. Во время спаррингов он поразил меня своим ударом. Мой шанс – вернуть ему все в субботу. 96000 зрителей? Я буду чувствовать себя так же, как и в других случаях. Выход к рингу меня не особо интересует.

Даниель Дюбуа, чемпион мира по версии IBF:

– Я должен заставить его капитулировать. Должен сломать его. Вот с каким настроем я выйду на ринг – сломать ментально, заставить сдаться. Верю, что у меня получится. У меня по карьере бывали взлёты и падения. И сейчас пришло время расставить всё по своим местам. Ведь все хотят увидеть историю о том, как андердог прорывается сквозь все препятствия и взбирается на вершину.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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