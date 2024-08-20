Для Усика найден новый соперник

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет организовать для Усика третий бой со своим подопечным Энтони Джошуа. В интервью The Stomping Ground Хирн признался, что основополагающей датой станет 21 сентября, когда Энтони Джошуа проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого был вынужден отказаться наш боксер. После этого Хирн готов думать о подготовке схватки с украинцем.

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Кроме того, обязательно необходима победа Александра Усика в реванше над Тайсоном Фьюри 21 декабря.

"Нормальные люди на месте Джошуа, который тогда владел тремя поясами, не стали бы сражаться с Александром Усиком, правда? У нас было все, мы были самой крупной звездой в мировом боксе, и ЭйДжей сказал: "Он мой обязательный соперник, я буду с ним драться". Люди говорили мне: "Я бы не стал принимать этот бой на твоем месте. Кто такой Александр Усик?" Но он был обязательным соперником, и у тебя есть обязательство встретиться с ним на ринге. И он провёл бой, и проиграл дважды: первый раз довольно уверенно, второй раз в более упорной борьбе, но все же проиграл. Но это все не имеет значения без 21 сентября", – сказал Хирн.

Британский промоутер вспомнил дату, когда они с промоутером Усика заключили историческую сделку.

"Вчера исполнилось шесть лет с того дня, как я встретил Александра Красюка на встрече в отеле "Шарль Санк" в Париже, и мы набросали на салфетке сделку для Александра Усика, которая в итоге привела к тому, что мы организовали около четырех или пяти боев с его участием. Это было отличное время, замечательные люди, великие бои, и знаешь, я бы очень хотел снова увидеть ЭйДжея на ринге с ним", – отметил Хирн.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября 2021 года, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал обладателем поясов в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA IBF и IBO. Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113.

Спустя год бой-реванш Усик – Джошуа в Джидде завершился победой украинца раздельным решением судей.

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