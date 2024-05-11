Джоковичу, отец которого братался с Z-патриотами, разбили голову бутылкой на турнире в Риме. Видео

Первая ракетка мира Новак Джокович получил травму головы после поединка на турнире "Мастерс" в Риме. В 1/32 финала серб обыграл Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1, а после победы раздавал автографы, когда с трибун в него полетела бутылка.

24-кратный чемпион "Больших шлемов" упал, схватившись за место удара. Его окружила охрана и работники турнира. Позже Новака отвели в закрытое помещение где обработали открытую рану медицинским клеем. Швы не понадобились.

Джокович уехал в отель, отменив традиционную послематчевую пресс-конференция .

Позже появилось видео, на котором видно, что бутылка упала случайно. В тот момент, когда болельщик наклонился, чтобы взять автограф, емкость случайно выскользнула из его рюкзака.

Спустя некоторое время появился комментарий Джоковича. Тот поблагодарил всех за беспокойство, отметив, что он жив и здоров.

"Это был несчастный случай. Я в порядке и отдыхаю в отеле с пакетом льда на голове. Увидимся в воскресенье", – написал лучший теннисист планеты в соцсети Х (бывшая Twitter).

В третьем круге Новак Джокович должен сыграть с Алехандро Табило.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Новака угодил в скандал на Открытом чемпионате Австралии, когда прославлял Россию, а также фотографировался с российским Z-патриотом.

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