Средняя зарплата в Украине выросла до 700 долларов: почему она по-прежнему ниже, чем в соседних странах

Средняя заработная плата в Украине уже превысила 31 тысячу гривен, или более 700 долларов, а её рост уже четвёртый год подряд опережает инфляцию благодаря острой нехватке работников. В то же время, даже несмотря на положительную динамику, украинские зарплаты пока остаются ниже, чем во всех соседних странах, в том числе и в Молдове.

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Об этом пишет Forbes. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав обновленную статистику по рынку труда и динамике оплаты труда.

Зарплаты растут быстрее цен

По итогам мая 2026 года средняя заработная плата в Украине почти достигла 31 тысячи гривен, что соответствует более 700 долларам США по текущему курсу. При этом реальные доходы населения, то есть зарплаты с учетом инфляции, продолжают расти уже четвертый год подряд.

В мае номинальная заработная плата выросла на 22,6% в годовом исчислении, тогда как реальная — на 13,3%. Доходы украинцев растут быстрее, чем потребительские цены, а покупательная способность постепенно восстанавливается.

Бизнес вынужден повышать зарплаты

Одной из главных причин такого стремительного повышения зарплат эксперты называют острый дефицит работников. После нескольких лет войны украинский рынок труда испытывает серьёзную нехватку кадров практически во всех отраслях экономики. Из-за мобилизации, миграции населения и сокращения числа трудоспособных людей работодатели вынуждены конкурировать за каждого работника.

По данным исследований, дефицит персонала сегодня испытывают около 70% украинских предприятий. В то же время почти все крупные работодатели уже планируют повышать зарплаты в течение 2026 года, чтобы удержать опытных работников и привлечь новых специалистов. Именно из-за нехватки персонала заработная плата фактически стала главным инструментом борьбы за квалифицированные кадры.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата по стране не всегда отражает ситуацию в отдельных сферах экономики. В частности, в частном секторе уровень оплаты труда уже значительно превышает среднестатистические показатели.

По оценкам аналитиков, средний доход сотрудников частных компаний уже превышает 40 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов, что составляет более 1000 долларов. Именно частный бизнес сегодня наиболее активно пересматривает уровень оплаты труда из-за конкуренции за квалифицированный персонал.

Украина по-прежнему отстает от соседних стран

Несмотря на положительную динамику, украинские зарплаты остаются самыми низкими среди большинства соседних государств. Если в 2021 году уровень средней зарплаты в Украине почти не отличался от Молдовы, то сейчас ситуация изменилась. Средний доход в Молдове уже приблизился к 900 долларам, что примерно на 22% больше, чем в Украине.

Ещё больший разрыв наблюдается со странами Европейского Союза. В Румынии средняя зарплата превышает 2100 долларов, в Венгрии — около 2300 долларов, а в Польше — примерно 2500 долларов в месяц. В то же время есть и исключение. По сравнению с Турцией разрыв между зарплатами сократился из-за значительного обесценивания турецкой лиры. Если до полномасштабной войны украинские работники получали примерно вдвое меньше, чем турецкие, то теперь эта разница существенно уменьшилась.

Доходы уже превысили довоенный уровень

Аналитики также обращают внимание на то, что украинские работники фактически вернулись к уровню доходов, который был до начала полномасштабной войны. Причем речь идет не только о номинальном росте зарплат в гривне или долларах.

С учётом мировой инфляции и повышения военного сбора реальные доходы также стали выше, чем в 2021 году. По оценкам экспертов, в долларовом эквиваленте с поправкой на инфляцию покупательная способность зарплат за пять лет увеличилась примерно на 9%.

Быстрее всего зарплаты растут в сфере образования

Наибольший рост заработных плат за последний год зафиксирован в сфере образования. Средняя зарплата педагогов увеличилась примерно на 35% и превысила 21 тысячу гривен. Основной причиной стало повышение должностных окладов учителей с начала 2026 года. Кроме того, уже с 1 сентября запланирован еще один этап повышения зарплат педагогических работников.

Также высокие темпы роста демонстрируют сельское хозяйство, где зарплаты увеличились примерно на треть, и сфера профессиональных услуг для бизнеса. Заметный рост доходов наблюдается не только в Киеве или крупных экономических центрах. Динамика роста зарплат фиксируется и в ряде прифронтовых областей, в частности в Донецкой и Херсонской областях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на украинском рынке труда сложился значительный дисбаланс между финансовыми ожиданиями украинцев и реальными предложениями бизнеса. В некоторых отраслях специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты, чем те просят, тогда как в других сферах запросы кандидатов существенно превышают возможности рынка.

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